Sbanda e si schianta contro la vetrina di Iannetta, conducente miracolato

Ancora tutta da accertare la dinamica che ieri sera, 12 febbraio, ha visto una Giulietta schiantarsi contro la porta di ingresso del noto bar pasticceria al centro di Campobasso. La macchina pare stesse percorrendo via Elena quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha finito la sua corsa contro la porta del bar Iannetta. Per il conducente sembrerebbe nessuna conseguenza fisica di rilievo. Distrutta la macchina e la vetrina del bar.

Il fortissimo rumore dell’impatto tra l’auto e la vetrina ha richiamato l’attenzione delle persone che si trovavano nelle vicinanze che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Per il giovane conducente alla guida, come detto, solo tanto spavento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno effettuato i rilievi di rito andati avanti fino a questa mattina, 13 febbraio. Il giovane, come da prassi in questi casi, è stato sottoposto all’alcool test e sarebbe risultato positivo.