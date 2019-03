Sbanda con l’auto e si schianta contro un muretto

REDAZIONE TERMOLI

Era alla guida della sua Fiat Panda quando, all’improvviso, ha perso il controllo del mezzo e ha prima toccato una Lancia Musa che procedeva lungo la corsia opposta prima di schiantarsi contro il muretto che costeggia il discount Md. Incidente per fortuna senza gravi conseguenze questo pomeriggio a Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente della macchina, un 21enne, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha riportato diversi danni mentre il giovane, per fortuna, ne è uscito illeso. Così come illeso è stato il conducente della Musa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che adesso dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e il 118 che ha trasferito i due ragazzi in pronto soccorso per accertamenti.