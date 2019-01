REDAZIONE TERMOLI

Paura questo pomeriggio al nucleo industriale di Termoli dove per cause ancora in corso di accertamento un’auto è finita fuori strada nei campi. La vettura si è ribaltata finendo su se stessa. Il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco e dall’ambulanza che l’ha trasferito in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.