Sbanda con il furgone e finisce contro il guardrail

Avrebbe perso il controllo del furgone sul quale viaggiava e dopo una brusca frenata avrebbe impattato contro il guardrail. Incidente nel pomeriggio di oggi in via Puglia a Campobasso. Fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti. Il conducente alla guida del mezzo sarebbe sceso dal furgone illeso. Il furgoncino a seguito dell’impatto con il guardrail é rimasto incastrato e impossibilitato a fare manovra. Un altro furgone ha fatto da traino per tirarlo fuori. Traffico rallentato ma ora ripreso regolarmente. Sul posto é intervenuta la polizia municipale.