Sbanda, centra un’auto e finisce contro il muro di una abitazione sfondando il portone

Incidente stradale in centro ad Agnone nel corso della notte tra sabato e domenica. Una Mercedes classe A, con alla guida un 20enne di Agnone, verosimilmente in fase di sorpasso è andata a collidere con un’auto che stava svoltando verso sinistra nella centralissima piazza dove sorge il monumento a Libero Serafini. A seguito della collisione la Mercedes è andata a sbattere contro il muro della facciata esterna di un edificio. Nell’impatto è stato danneggiato anche il portone di ingresso della abitazione. Sul posto il personale del 118 e una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Agnone per i rilievi del caso. Il giovane alla guida è risultato negativo ad esami tossicologici e dell’alcool. Lo stesso ha riportato diversi traumi agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita e si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Isernia. Lievemente feriti gli altri due giovani a bordo della Mercedes.