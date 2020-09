Sbalzato fuori dal pick up sbatte contro il guardrail. Denunciato l’amico

Sono stati i residenti a richiedere l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 dopo aver trovato un ragazzo in strada semicosciente. Il giovane un 28enne, stando a quelle che sono state le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, sembrerebbe sia stato caricato sul cassone del pick up di un amico dopo essere stato vittima di un incidente stradale e, nel fare una curva, è volato fuori dal cassone sbattendo contro il guardrail ed è stato lasciato sul ciglio della strada incosciente. Non senza difficoltà, i carabinieri della stazione di Cercemaggiore sono riusciti a ricostruire l’accaduto, che inizialmente veniva ricondotto ad un incidente stradale in moto, ma che solo a tarda notte prendeva le sembianze di una bravata. Veniva infatti identificato un giovane coetaneo, poi deferito per lesioni personali colpose, per aver caricato il suo amico sul cassone del pik up, dal quale poi nell’effettuare una curva era volato via andando a sbattere violentemente contro il guardrail posto a margine della sede stradale.