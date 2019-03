Savona-Magnolia Campobasso, le molisane portano a casa la vittoria

REDAZIONE

Con sole sei rotazioni del proprio nucleo base (Mancinelli era rimasta nel capoluogo di regione per le sedute di fisioterapia, Marangoni, dal canto suo, era a referto sì, ma condizionata da alcuni malanni di stagione per cui è stata utilizzata solo durante il quarto periodo), coach Mimmo Sabatelli deve giostrare di bilancino il suo gruppo, ma nel primo quarto ha una sontuosa Roberta Di Gregorio che mette a segno diciotto punti che fa saltare il banco, dando maggiori certezze al gruppo rossoblù, dopo un avvio all’insegna della parità con un primo strappo fatto di un 5-0 scritto proprio dalle iniziative dell’esterna tarantina. Nel secondo quarto le campobassane paiono partire d’inerzia, Savona però si riavvicina con cinque punti in sucessione di Vitari, prima che Želnytė e Reani non ricaccino le liguri a -4. Ci pensa poi Bove (dal campo e dalla lunetta) a portare il distacco ad otto punti (25-33), parziale con cui si va all’intervallo lungo. Ancora Bove on fire porta il vantaggio dei #fioridacciaio in doppia cifra in avvio terzo quarto ed è la stessa casertana, col suo decimo punto, a dare ancora più margine a quello che è lo strattone decisivo del team rossoblù. Ciavarella, Porcu e Di Gregorio allontanano definitivamente le liguri con le magnolie che arrivano anche sul +20, situazione che potrebbe rendere il resto della contesa

un’occasione per sistemare degli aspetti in prospettiva. Così non è perché Savona parte forte nell’ultimo periodo con un parziale di 11-2, ma le magnolie sanno come reagire e portare a casa il referto rosa forti di un +14 finale all’insegna di un 66-52. «Era una gara difficile per diversi motivi, non ultimo le problematiche fisiche con cui abbiamo dovuto fare i conti in settimana, ma le ragazze, ancora una volta, mi hanno dato un’importante dimostrazione di carattere. E non posso che fare loro i miei più grandi complimenti».

MIKAH CESTISTICA SAVONESE SAVONA 52

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 66

(16-22, 25-33; 38-54)

SAVONA: Ceccardi ne, Azzellini, Sansalone 9, Villa, Vitari 9, Penz 13, Guilavogui 2, Zolfanelli 5,

Svetlikova 6, Roncallo ne, Pregliasco ne, Tosi 8. All.: Bracco.

CAMPOBASSO: Marangoni, Porcu 4, Sammartino, Ciavarella 9, Di Gregorio 24, Landolfi ne,

Želnytė 4, Falbo, Bove 12, Reani 13. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Sironi (Milano) e Fusari (Pavia).

NOTE: prima del match osservato un minuto di raccoglimento in memoria del coach Alberto

Bucci. Progressione punteggio: 7-11 (5’), 21-25 (15’), 30-46 (25’), 49-56 (35’).