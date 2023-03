Saudade, l’ultima ‘creatura’ del giovane talento molisano DepSure

Tutti i brani selezionati e raccolti dall’artista in questo progetto hanno un filo conduttore: ognuno evoca un differente ricordo ed esorcizza un sentimento di malinconia e di nostalgia

Esce oggi il nuovo Ep acustico del giovanissimo talento molisano DepSure.. Anticipato dagli episodi del documentario dedicato al progetto, disponibile sui canali social dell’artista e su YouTube (QUI), il nuovo EP dal titolo “Saudade” si configura come una fine operazione di ricerca di sound del noto artista molisano, un’occasione per riproporre, in una nuova e differente veste, i suoi ultimi apprezzatissimi singoli.

‘Saudade’ è composto da cinque brani e propone, con curatissimi arrangiamenti acustici ad opera dallo stesso DepSure e del chitarrista Domenico Samuele, l’atmosfera intima e avvolgente tipica delle live session, restituendo agli ascoltatori la sensazione di assistere ad un concerto dell’artista e di trovarsi a pochi metri dal palco.

Tutti i brani selezionati e raccolti dall’artista in questo progetto hanno un filo conduttore: ognuno evoca un differente ricordo ed esorcizza un sentimento di malinconia e di nostalgia. Da qui, il titolo dell’EP, “Saudade”, espressione della cultura artistica portoghese che indica proprio questo stato emotivo interiore. Dal brano introduttivo “Amorfismo”, al singolo “Sei Diventata”, nelle due versioni proposte, passando per “Marianne” e fino a “6 Shot Di Te”, il progetto è un viaggio tra luci ed ombre del ricco e coinvolgente universo di DepSure.