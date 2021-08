Satira e risate, “Lercio alive show” conquista il “Campobasso Summer Festival”

Il “Lercio alive Show” ha riempito di risate la seconda serata del Campobasso Summer Festival che si è svolta domenica sera al parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni.

Del resto, con Lercio.it e con i suoi redattori, si può dire che il diverimento fosse assicurato e la conferma è giunta proprio dalle risate del pubblico e dal coinvolgimento diretto che si è creato tra i protagonisti e le tante persone che non si sono volute lasciare sfuggire l’occasione di tornare a ridere insieme, dopo tantissimo tempo, sotto un cielo spettacolare e nel bellissimo parco del quartiere San Giovanni.

Per la terza serata di lunedì 23 agosto, il Campobasso Summer Festival alle ore 21.00, propone lo spettacolo Passione Live The Next Generation con Raiz (Almamegretta) come special guest e con Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro, Gnut, Flo, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo.

Una scaletta ricca di sorprese, duetti e riproposizione di classici e tanti altri brani, per circa 2 ore di un intenso e travolgente spettacolo.

Non si terrà, invece, la presentazione del libro “I tempi di Battiato” di Nicholas Ciuferri che era prevista per questo pomeriggio a Piazzetta Palombo.

Martedì 24 agosto, il gran finale di questa partecipata seconda edizione del Campobasso Summer Festival è affidato a Valerio Lundini che con il suo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia” ha già praticamente fatto registrare il sold out.

Lundini è una delle voci più originali della comicità italiana e sin dal primo giorno di prevendita si è scatenata la corsa per accaparrarsi un posto per vederlo in scena a Campobasso. Come tutti gli spettacoli del Summer Festival, anche per quello di Lundini di martedì 24 agosto al Parco “E. De Filippo”, l’inizio è previsto per le ore 21.00.

Si ricorda che per poter partecipare agli spettacoli del Campobasso Summer Festival è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

I biglietti del Campobasso Summer Festival sono acquistabili attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta.

Il ricavato degli spettacoli delle quattro serate del Campobasso Summer Festival, sarà utilizzato per scopi e progetti che verranno individuati con il contributo delle commissioni consiliari e del Consiglio del Comune di Campobasso.