Sartoria digitale 4.0, al via nuovo corso Its Demos

Grande novità dal prossimo autunno, la presentazione il 3 agosto presso lo Stabilimento Ittierre di Pettoranello

Grande attesa per il nuovo corso organizzato dall’ITS D.E.Mo.S. Academy in collaborazione con l’Ittierre Hub del Gruppo Valerio. “Sartoria Digitale 4.0. Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile, abbigliamento, moda” sarà il corso che prenderà il via il prossimo autunno nella sede di Pettoranello del Molise per cui gli interessati potranno già iscriversi a partire da lunedì prossimo. Sarà un “Fashion Aperitif” l’occasione per presentare il nuovo corso di alta formazione in programma giovedì 3 agosto alle 19:30 allo stabilimento Ittierre: food, music, drink e DJ Set a cura diManuel Tirabasso faranno da cornice alla serata. “Daremo appeal al lavoro di fabbrica utilizzando macchinari digitali di ultimissima generazione con puntatori laser per realizzare, ad esempio, i filetti per le tasche in pochissimi minuti – afferma soddisfatto l’imprenditore Antonio Sandro Valerio, titolare dell’Ittierre Hub – La formazione è indispensabile, fa da filtro, da cuscinetto alla domanda di lavoro. Formeremo sul posto sarti e modellisti per andare incontro alle esigenze del territorio. Riponiamo molta fiducia in questo nuovo corso di sartoria digitale, è una sfida, un’attrazione per i giovani. Guardando al futuro pensiamo all’alta moda animati da un pathos così forte che mantiene teso, idealmente, il filo che si utilizza nelle macchine. È la tensione del filo che nutre le nostre aspettative e la nostra tenacia nel portare avanti, con l’ITS D.E.Mo.S. Academy, questo corso che per noi è una nuova creatura, nella quale crediamo moltissimo”. Come tutti gli altri corsi D.E.Mo.S. durerà un biennio per un totale di 1800 ore tra corso di studio e stage aziendale. “Abbiamo previsto anche un’indennità di presenza per i corsisti – afferma Rossella Ferro, presidente dell’ITS Demos Academy – e siamo davvero molto felici di inaugurare un’altra sede dell’ITS D.E.Mo.S. Academy presso l’Ittierre Hub sicuri di raccogliere le competenze che hanno sempre caratterizzato il comparto moda di questa azienda, riconosciuto in Italia e nel mondo, perché torni ad essere al centro dell’attenzione, supportato dalle nuove tecnologie digitali”.