Sardine, tutto pronto per l’evento molisano: parlano gli organizzatori

Stefano e Aurelio: «Già tante adesioni, sabato speriamo di riempire la piazza»

«Sarà la festa della democrazia, della civiltà e dell’educazione. Di tutte quelle persone che vogliono stare insieme in maniera pacifica». Sono entusiasti, ma non nascondono un po’ d’ansia per il debutto delle Sardine in Molise. Abbiamo avvicinato telefonicamente due degli organizzatori, Stefano e Aurelio, impegnati nei rispettivi lavori e nei preparativi dell’evento di sabato, che hanno trovato il tempo di fare un appello ai cittadini molisani. Già numerose le adesioni giunte – ci hanno spiegato – e per questo sperano di far breccia anche nella nostra terra. «Sentiamo la politica lontana, vogliamo parlare di temi e allontanare i portatori sani di odio e fake news. Ma – puntualizzano – la nostra non è una protesta contro Salvini. Siamo propositivi».

