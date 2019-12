Sardine Molise, tutto pronto per il flash mob a Campobasso

REDAZIONE

Ci siamo. E’ partito il conto alla rovescia per il flash mob delle Sardine Molise. «Sarà la festa della democrazia, della civiltà e dell’educazione. Di tutte quelle persone che vogliono stare insieme in maniera pacifica». Avevano parlato cosi in una nostra intervista di qualche giorno fa (QUI) gli organizzatori Stefano e Aurelio. Ci avevano rivelato di avere avuto già tantissime adesioni e sempre nei giorni scorsi avevano lanciato l’appello ai sindaci molisani di scendere in piazza con loro. «Saremo contenti di abbracciare chi oggi indossa la fascia tricolore, dal sindaco del paese più piccolo della regione fino al capoluogo, perché crediamo che proprio da chi rappresenta i nostri Comuni possa ripartire quel sano senso di partecipazione alla vita politica del Paese». L’appuntamento allora è per oggi pomeriggio, sabato 7 dicembre alle 18.30 lungo corso Vittorio Emanuele II a Campobasso.