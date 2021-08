Sardegna “amara” per un gruppo di ragazzi: tutti positivi, nuovo cluster in città

Venafro. Dieci ragazzi venafrani, di rientro da un periodo di vacanze in Sardegna, sono tornati contagiati dal Covid. L’amara scoperta oggi con i risultati dei tamponi a cui, prudentemente, i giovani venafrani si erano sottoposti nella giornata di ieri, appena rientrati in Molise. Probabilmente avranno contratto il virus in qualche locale della movida della Costa Smeralda, come successe a tanta gente l’estate scorsa al Billionaire di Briatore. Ma è solo un’ipotesi, perché le vere circostanze del contagio non si conosceranno mai.