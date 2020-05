Sara Liberanome si laurea in Giurisprudenza

In questi giorni pieni di angoscia, dove tutto è rallentato, dove la gente si evita per paura di un possibile contagio , tu Sara, il 30 aprile in un giorno pieno di sole, sei riuscita a regalarci una giornata piena di emozioni. Seduta davanti al tuo pc, con tanta ansia, ma determinata come sempre a raggiungere il tuo traguardo, hai discusso la tua tesi in Diritto Civile, ti sei laureata in giurisprudenza.Ti auguriamo che questo sia solo l’inizio di tanti successi futuri, mamma e papà.