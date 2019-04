«Sarà la campagna elettorale di quello che abbiamo fatto in cinque anni»

REDAZIONE TERMOLI

Sarà una campagna elettorale di «quello che abbiamo fatto in cinque anni di amministrazione» quella che si appresta a fare, Angelo Sbrocca, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Quattro le liste a suo sostegno «il tradizionale Pd, Italia in Comune che è una lista giovane e fatta da giovani, Vota per Te che si ripresenta dopo l’exploit del 2014 e Unione per il Molise che è l’altra lista tradizionale. Credo che il centrosinistra è compatto – ha affermato Sbrocca – e con quattro liste che sono un po’ tutta la formazione del centrosinistra e quindi credo che sia una composizione composita ma che porterà buoni risultati per queste elezioni». Elezioni che vanno di pari passo con le Europee, come accaduto anche cinque anni fa, ma che sono segnate dai risultati altalenanti del Pd. «Io non credo sul declino del Pd – ha proseguito Sbrocca – perché i dati che ci vengono forniti dai sondaggi che ci sono almeno per quanto riguarda le europee il Pd è in crescita di due tre punti rispetto a quelli delle scorse elezioni siamo molto fiduciosi che il Pd anche questa volta darà un valore aggiunto alla coalizione ci sono molte persone che non vogliono votare più 5Stelle e torneranno a votare Pd o il centrosinistra. La mia sarà una campagna elettorale di quello che abbiamo fatto si poteva sempre fare di più e quel di più lo faremo con i prossimi cinque anni di amministrazione credo che nessuna amministrazione in questi ultimi anni abbia fatto tanto come la nostra e di questo ne vado orgoglioso».