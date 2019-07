Sarà il Luigi Padre a portare San Basso in mare (DIRETTA E FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

Hanno preso ufficialmente il via il percorso di avvicinamento ai solenni festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città di Termoli e dell’intera Diocesi. In serata si è infatti svolto il pubblico sorteggio che ha stabilito il motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso in occasione della suggestiva processione in mare nella mattinata del prossimo 3 agosto. Questa volta la fortuna ha baciato il Luigi Padre dei fratelli Recchi. La mano della piccola Eleonora ha estratto al primo colpo la scritta W SAN Basso, dopodiché è stato il piccolo Marco a determinare l’esito del sorteggio. Lo stesso è proseguito con il sorteggio per le autorità. Queste saliranno sul Miante, mentre la banda salirà a bordo del Nonna Iuccia.