Sarà il fischietto termolese Luca Massimi ad arbitrare Palermo-Bari

Sarà il termolese Luca Massimi ad arbitrare la partita Palermo – Bari di questa sera, venerdì 20 gennaio 2023, match valido per la 21a giornata di Serie B. Il primo assistente è Davide Moro mentre Marco Ceccon il secondo; il quarto uomo è Paride Tremolada. Al Var c’è Gianluca Aureliano mentre l’Avar è Daniele Perenzoni. Un precedente in stagione per Massimi col Palermo. L’arbitro ha diretto il match con la Reggina, terminato 3 – 0 per gli uomini di Inzaghi, estraendo due cartellini rossi: uno per Cionek e l’altro per Bettella (doppia ammonizione).

Massimi è un arbitro giovane ma già con una buona esperienza, anche in Serie A. Il primo settembre del 2020 è stato inserito nella CAN A – B. In questa stagione conta 9 presenze tra Serie A, B e il principale campionato cipriota.