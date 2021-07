“Sanzione illegittima a carico di un dipendente, condannato il Comune di Pettoranello”

E’ stato condannato dal tribunale del Lavoro di Isernia il Comune di Pettoranello del Molise. La sentenza n. 99/2021, depositata il 22.06.2021, a firma del Giudice Dott.ssa Elvira Puleio, “rende giustizia – afferma la Cisl Fp Abruzzo-Molise – rispetto all’ennesimo atto illegittimo commesso dal Comune di Pettoranello Molise durante la gestione dell’ex Sindaco Nini, già contestato da questo Sindacato in materia di trattamento del personale. Ed infatti, con tale sentenza si annulla l’ennesima sanzione illegittima applicata immotivatamente ed inauditamente a carico del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Massimiano Toto, con condanna del Comune a rifondere le spese di giustizia. Anche per il rilievo che ciò assume, ai fini della tutela diffusa dei lavoratori del settore, questo sindacato evidenzia che il proprio referente Feliciantonio Di Schiavi ha supportato la tutela del dipendente, ottenendo, con l’assistenza legale dell’avv. Carlo Izzi del Foro di Isernia, una pronuncia molto importante quale precedente giuridico per cui si devono reputare violate il diritto di difesa del lavoratore e la imparzialità della procedura disciplinare laddove il provvedimento è illecitamente adottato da soggetto incompetente come nel caso di specie, fermo restando che è stato contestato in giudizio anche il carattere pretestuoso ed immaginifico della violazione addebitata, si rileva come sia importante approntare una adeguata tutela sindacale di fronte alla mala gestione del personale, causativa anche di disservizi e inquinamento della serenità nell’ambiente di lavoro. Tanto più che questa ennesima vittoria giudiziaria e sindacale contro la pregressa gestione del Comune di Pettoranello di Molise dell’ex Sindaco Nini, si aggiunge all’altra ben più eclatante, dell’annullamento della altrettanto illecita sospensione dal servizio dello stesso dipendente, durata ben 2 (due) anni, cioè fino alla pronuncia della Corte di Appello – Sez. Lavoro. Ciò che ha creato ulteriori disservizi e danni all’utenza aggravati peraltro dall’insorgenza dell’epidemia e dalle varie esondazioni che si sono verificate nel territorio di Pettoranello che richiedevano, invero, un potenziamento del Servizio Tecnico Manutentivo e non pretestuosi allontanamenti dal servizio di Funzionari ritenuti scomodi. Consideriamo altamente “educative” queste sentenze poiché sono in armonia con l’azione di questo Sindacato CISL FP, intese a mettere insieme la giusta tutela dei dipendenti con l’interesse dell’utenza ed ottenere i servizi adeguati alle proprie esigenze, nonchè a contrastare tali condotte di amministratori, sindaci e dirigenti comunali, non improntate ai principi di imparzialità e interesse pubblico”.