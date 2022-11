Santuario di “pasta frolla”, architetto vince un premio con Castelpetroso

L’architetto milanese, con la passione per la pasticceria, Elisabetta Corneo, ha vinto un importante premio in Lussemburgo, al “Culinary World Cup 2022”, con una riproduzione fatta di pasta frolla del santuario dell’Addolorata di Castelpetroso. Ci sono volute 180 ore di lavoro per realizzare questo incredibile capolavoro dedicato ad uno dei monumenti più belli Molise. Il Culinary World Cup 2022 una delle più importanti manifestazioni a livello internazionale dedicate alla cucina e alla pasticceria.