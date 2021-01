Santopuoli (Malattie infettive): «Chi necessitava della terapia intensiva ci è andato. Non ci sono state discriminazioni»

«In Molise mortalità più bassa della media nazionale. Ci aspetta un prolungamento della seconda ondata che non è mai finita»

All’ospedale Cardarelli di Campobasso il grosso carico di pazienti nella divisione di malattie infettive si fa sentire. Attualmente sono 54 i pazienti ricoverati. Il dottore Donato Santopuoli, primario della divisione di Malattie Infettive, in una intervista rilasciata a Teleregione, si aspetta una ulteriore fase critica. Per almeno tre settimane ci sarà dunque molto da lavorare. Il primario invita tutti a superare i timori legati alla vaccinazione e a proteggersi dal virus.

«Il numero dei dimessi equivale al numero dei ricoveri – ha detto Santopuoli ai microfoni di Teleregione – Riusciamo a mantenere i posti letto che ci servono per stare tranquilli.

Tasso di mortalità e decessi a malattie infettive? La mortalità in Molise è più bassa della media nazionale. I pazienti arrivano in ospedale quando sono gravi, non esiste più ciò che accadeva a marzo e aprile quando arrivava gente con sindromi influenzali e pauci sintomatici. Arrivano malati con gravi insufficienze respiratorie. Noi siamo un reparto di sub terapia intensiva e per alcuni aspetti anche intensiva. Tutti i pazienti che dovevano andare in terapia intensiva – ha sottolineato ancora il primario – ci sono andati. Non ci sono state discriminazioni. Cosa ci aspetta? Un prolungamento della seconda ondata che non è mai finita».