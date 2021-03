Santissimo Rosario, portineria chiusa e subito riaperta

Avevano deciso di chiudere la portineria del Santissimo Rosario di Venafro per carenza di personale, ma la decisione è rientrata immediatamente, oggi stesso, probabilmente grazie anche all’intervento in consiglio regionale di Vittorio Nola, che ha sollevato il problema. Quindi la portineria, per ordine del direttore sanitario, resterà aperta, con cinque persone presenti a turno. Resta in piedi invece il problema dell’assenza di un medico, in quanto nella Rsa prestano assistenza ai pazienti Covid solo infermieri ed Oss, dopo che il precedente dirigente medico ha lasciato il servizio. L’Asrem al più presto dovrebbe nominare un sostituto.