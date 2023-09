Santi medici, Isernia pronta all’appuntamento con la tradizione

Tutto pronto per la tradizionale fiera isernina dei Santi Cosma e Damiano, fra le più antiche della città, la cui prima notizia risale al 1457 ma che probabilmente preesisteva dal secolo precedente. La fiera avrà il consueto svolgimento, dalle ore 8 del 26 settembre alle ore 14 del 27 settembre.

Da segnalare anche due presenze particolarmente importanti e dal carattere fortemente identitario, che andranno ad arricchire ulteriormente la fiera di quest’anno. La prima è quella dell’associazione “Il Merletto di Isernia” che curerà l’esposizione dei pregiati pizzi isernini, in un’apposita area di piazza Celestino V. La seconda è quella dell’associazione Preistoris che organizzerà il tradizionale “Mercatino delle pulci” che si svolgerà nella zona tra piazza Sant’Angelo e piazza Volta. Con una deliberazione di Giunta comunale sono state stabilite le regole per lo svolgimento dell’evento mercantile:

1) le paninoteche ambulanti vanno localizzate esclusivamente nelle zone periferiche della fiera e/o

comunque in luoghi facilmente accessibili dal personale di soccorso.

2) Lungo tutto il tratto interessato dalla processione del 26 settembre, è interdetta l’occupazione di eventuali spuntisti o venditori occasionali.

3) È vietato il posizionamento di banchi di vendita in piazza Andrea d’Isernia, di fronte alla Cattedrale e nei pressi dell’Arco di San Pietro, allo scopo di garantire il giusto

decoro correlato all’evento religioso e il corretto svolgimento delle manifestazioni serali.

4) Gli hobbisti e gli analoghi espositori vanno tutti posizionati in piazza Celestino V, compatibilmente con gli spazi disponibili.

5) Gli operatori possono accedere ai loro posteggi un’ora prima dell’inizio della fiera e devono lasciare gli stessi (completamente liberi e puliti) non oltre due ore successive alla fine dell’orario di vendita.