Sant’Elia, la statua della Madonna accompagnata in corteo per la benedizione delle strade del paese: stasera l’Equipe

Torna la tradizionale e attesa festa della Madonna del Carmine a Sant’Elia a Pianisi che richiama santeliani non più residenti che tornano per rivivere questo importante appuntamento annuale. Un segnale di ripresa della vita sociale, dopo la pausa dovuta all’emergenza pandemica. Organizzato dalla Parrocchia e dal Comitato Feste Parrocchiali Sant’Elia Profeta, l’evento religioso e civile rappresenta una proficua occasione per ribadire il valore storico, spirituale e sociale di questa antica devozione santeliana, che testimonia il sempre vivo e profondo culto tra i fedeli per la Madonna del Carmine che ben esprime nella vita quotidiana dei santeliani il senso della famiglia, dell’unità e dell’incontro. Una figura importante individuata come energia naturale che si riconosce nell’intimità del focolare domestico e la cui benedizione giova alle famiglie devote.

Come ogni anno, i membri del Comitato hanno provveduto ad allestire con grande cura l’altare in onore della Madonna, la cui statua è stata restaurata, su iniziativa del parroco Fra Giuseppe Trisciuoglio, per mettere in maggiore risalto la bellezza dell’antico simulacro. Le celebrazioni solenni del 21 agosto sono precedute dal novenario nella Cappella di Sant’Anna, affollata ogni sera di fedeli. La celebrazione eucaristica delle 10,30 nella Chiesa Madre sarà preceduta dal corteo che accompagnerà la statua della Madonna, dopo averla adornata con le storiche corone in argento del 1800. Al termine della funzione solenne con il panegirico, seguirà la solenne processione della Vergine per le strade del paese, con la ricollocazione finale nella sua nicchia nella Cappella di Sant’Anna. Torneranno in corteo anche i cuscini con l’oro votivo, offerto, come un tempo, dai devoti alla Madonna del Carmine. Un assortito programma civile è stato predisposto dal Comitato Feste a partire da questa sera. Attesa l’esibizione dell’Equipe 84 alle ore 21,00. Prevista per sabato alle ore 21,00 la caratteristica Asta dei doni, tenuta dal presidente del Comitato, Salvatore Graziano, che richiama sempre un folto pubblico, entusiasta di partecipare ad un evento straordinariamente santeliano. La serata di domenica 21 agosto vedrà il concerto bandistico della Città di Bracigliano, diretto dal maestro M. Carmine Santaniello. Dopo lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, si procederà all’estrazione dei biglietti vincenti della ormai consueta lotteria. msr