Sant’Elia, in poco più di un mese 173 positivi e 9 decessi. In 56 lottano ancora contro il virus

In poco più di un mese Sant’Elia a Pianisi è stata letteralmente “assalita” dal Covid. I primi casi che facevano presagire un cluster di dimensione importanti ci sono stati prima di Natale. Il 18 dicembre i primi tamponi rapidi risultati positivi e giorno dopo giorno il focolaio ha raggiunto dimensioni importanti per una piccola comunità. In poco più di un mese si sono registrati, ad oggi, 173 casi di positività e purtroppo 9 decessi. I guariti attuali sono 108, mentre gli attualmente positivi in paese 56.

Ne ha dato comunicazioni il sindaco nel consueto aggiornamento giornaliero.

“Ad oggi abbiamo 55 persone risultate positive al tampone dell’ASReM, di cui 21 tra ospiti e operatori della nostra R.S.A.

Nella giornata di screening svolta in data 16-01-2021 sul territorio comunale, su 125 tamponi rapidi antigenici, erano emersi due casi di positività, di cui uno è risultato negativo al tampone molecolare effettuato dall’A.S.R.e.M.

Nella giornata di screening svolta in data 17-01-2021, su 198 tamponi rapidi antigenici, non è emerso alcun caso di positività.

Nella giornata di screening svolta in data 18-01-2021, su 135 tamponi rapidi antigenici, non è emerso alcun caso di positività.

Nella giornata di screening svoltasi in data 19-01-2021, su 163 tamponi antigenici, non è emerso alcun caso di positività.

Nella giornata di screening svoltasi in data odierna sono stati effettuati 82 tamponi antigenici, di cui 14 a domicilio, da cui non è emerso alcun caso di positività.

Il totale aggiornato delle persone positive al Covid-19, tra tamponi antigenici e molecolari, è quindi 56.

Restano 9 le persone che, purtroppo, non ce l’hanno fatta.

108 Santeliani sono guariti dal Covid-19, con l’augurio che questo numero possa presto aumentare.

L’Amministrazione Comunale prega fortemente tutti i cittadini di RESTARE A CASA. I servizi di consegna di spesa e farmaci a domicilio sono attivi sul territorio e sono a disposizione di tutti coloro che ne avessero bisogno.

Rassicuriamo tutti i cittadini sulla circostanza che l’Amministrazione Comunale è in costante contatto con le competenti autorità sanitarie al fine di monitorare la situazione in tempo reale e, ove necessario, di adottare tutte le misure necessarie.

Uniti ce la faremo.”