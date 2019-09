Sant’Elia in festa per Padre Raffaele Petruccelli

In tantissimi per la prima serata degli eventi. Si continua questa sera

Sant’Elia a Pianisi in festa per la rievocazione storica dedicata al Venerabile Padre Raffaele Petruccelli. Allestite nel borgo antico di Sant’Elia a Pianisi dai volontari della Pro loco, della Crucis e della Genius diverse locande e taverne, tappe del percorso enogastronomico predisposto in occasione della rappresentazione che ripropone l’episodio di un brigante innocente salvato dalla pena capitale, grazie all’intervento di Padre Raffaele. Il team di cuochi, diretto da Maricarmen Colia, è impegnato da diversi giorni nei preparativi dei piatti tipici che saranno distribuiti nei vari punti di ristoro. Al lavoro anche le volontarie che hanno curato dei circa 100 figuranti. Gli eventi locali, che la Pro loco Planisina ha voluto rappresentare, hanno caratterizzato il periodo pre-unitario del Brigantaggio a Sant’Elia a Pianisi. Secondo quanto riportato anche nel libro Memorie Storiche, Civili ed Ecclesiastiche di Sant’Elia a Pianisi di Monsignor Elia Testa, attraverso documenti tratti dai registri angioini e dalle altre fonti storiche pervenute ai nostri giorni, il 20 luglio 1861, un gruppo di briganti freddò a colpi di schioppo due guardie nazionali, in contrada Centocelle. Arrestati, furono presto giustiziati e “stranamente” scarcerati: erano filo-borbonici, come la magistratura che li difendeva, accusata di “causare malcontento nella popolazione”. (Archivio di Stato di Napoli). Il capitano Crema, venuto a conoscenza delle tendenze borboniche dei giudici mandamentali di Sant’Elia a Pianisi, il 29 settembre 1861, inviò un dettagliato rapporto al segretario generale del Dicastero di Grazia e Giustizia, nel quale evidenziava che erano stati rimessi in libertà i briganti santeliani, responsabili dell’eccidio a Centocelle e che inspiegabilmente i processi davanti alla Magistratura del posto procedevano con ingiustificata lentezza. Questo anche per altri imputati santeliani, cospiratori borbonici, che avevano impedito le libere elezioni comunali, avvenute, invece, negli altri Comuni del Meridione; così che i briganti di Sant’Elia riuscirono a “mettere fine ad una rigenerazione politica da tanti secoli desiderata”. Ruolo non secondario quello delle brigantesse come “mestatrici di professione che mettevano scompiglio nelle famiglie delle guardie nazionali ingaggiate a Sant’Elia. Persuadendo così le mogli dei militi a ritirare i loro mariti perché il governo li avrebbe ingannati mandandoli a morire a Venezia”. Episodio di rilievo è senza dubbio la vicenda del brigante Domenico Ciricillo di Saverio che, ritenuto colpevole dell’omicidio delle guardie nazionali, fu arrestato a Colletorto e condannato all’impiccagione. Successivamente si scoprì che, grazie all’intervento del Monaco Santo, Padre Raffaele da Sant’Elia a Pianisi, per mero equivoco era stata imprigionata la persona sbagliata invece di Domenico Ciricillo fu Baldassarre, ancora latitante. L’episodio è riportato fedelmente nel testo di Padre Alessandro da Ripabottonii “Sant’Elia a Pianisi” (pg. 159-161) dove si narra che, nella notte precedente all’esecuzione, il frate si recò nel carcere per confortare e confessare il condannato. Prima che il reo fosse giustiziato, dalla porta del Convento, all’improvviso, apparve Padre Raffaele: “Comandante! Autorità! Nel nome di Dio – disse – vi dico che quest’uomo è innocente”. L’illustre sindaco, Baldassarre Colavita, prese su di sé la responsabilità e disse al Comandante: “Sospendete la pena, perché il Padre Raffaele ha detto che il condannato è innocente; dobbiamo credergli perché è una persona santa”. Nel luogo dove era stato piantato il palo per impiccare Ciricillo, oggi si eleva il monumento a Padre Raffaele. Prevista la straordinaria partecipazione della ‘Ndocciata di Agnone e del Gruppo Folklorico Agnonese.

Per vedere i video della prima serata delle iniziative clicca qui.

Ecco il secondo video dell’iniziativa.