Sant’Antonio Abate: tra devozione e tradizione

Un vero campobassano, non può non conoscere questa tradizione

di Ludovica Di Tota e Alessia Presutti

Il quartiere di Sant’Antonio Abate è spesso oggetto di critiche, o meglio, di pregiudizi da parte di tante persone che non lo conoscono approfonditamente; “il quartiere è uno dei più malfamati”, “lì abitano gli zingari” queste sono le affermazioni più frequenti. Ma in realtà, è uno dei quartieri più accoglienti dell’intera città: tutti si conoscono, offrono anche più di quanto possono, sono sempre pronti ad aiutare il più bisognoso, a partire da chi ha bisogno di una semplice carezza sul viso per giungere a chi, invece, ha solo bisogno di sentirsi parte di una grande famiglia.

I residenti sono tutti legati e devoti al loro “Santo di fiducia”, Sant’Antonio Abate, tanto che il 17 gennaio, giorno in cui lo si festeggia, vivono la festa molto intensamente, addirittura iniziando i preparativi già da alcuni giorni prima. In primo luogo, gli addetti al fuoco sono impegnati nella raccolta della legna, mentre gli scout si occupano della tradizione culinaria, che vede come protagonisti i “cavatelli” con il sugo di carne suina, le fave lesse e la storica “abatina”, anche se in pochi la conoscono. Facendo un passo indietro nel tempo, è possibile risalire alle origini di questa prelibatezza: nata oltre cent’anni fa, fu inventata dalla perpetua dell’Abate della Chiesa la quale aggiunse molte spezie e aromi per rendere l’intenso odore della carne più gradevole. Inconsapevolmente, la donna diede vita a quello che poi sarebbe divenuto uno dei piatti tipici della tradizione del luogo. La sua ricetta è segreta, ma è facilmente riconoscibile poiché è unica nel suo aspetto. La mattina del 17 gennaio ci si ritrova tutti attorno al grande fuoco appena acceso per il rituale della benedizione degli animali presieduto dal parroco della Chiesa; per quanto concerne l’aspetto religioso, durante il pomeriggio, vi è la sentita processione nel quartiere seguita dalla Santissima Messa, celebrata dal vescovo, al termine della quale tutti si deliziano con le pietanze preparate dalla comunità scout accompagnate da canti popolari e dalle celeberrime “Maitunate”. Con l’augurio che nel 2022 ci si possa ritrovare tutti insieme attorno al grande fuoco, concludiamo con la frase che tutti gli anni conclude la festa “A MEGLJ A MEGLJ ALL’ANNE CHE VÈ”.