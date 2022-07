Sant’Anna di Jelsi. Grano, farina e pane. Festa che è orgoglio del Molise

La festa, quella vera, genuina, che attraversa gli anni. I secoli, nel caso di Jelsi. Perchè da 217 anni questo bellissimo borgo in provincia di Campobasso omaggia la sua Santa Protettrice, Sant’Anna, Santa benefattrice. con un evento che non ha eguali in regione. Il grano simbolo di crescita e di fertilità è alla base di una festa che è tributo a colei che il 26 luglio del 1805, come è scritto negli annali, salvò il paese dalle terribili conseguenze di un terremoto che devastò il Molise. Donne e uomini raccolgono il grano, ne fanno pane e farina e con le spighe disegnano carri che vengono trainati da buoi secondo la tradizione popolare. Il Molise che piace è anche questo!