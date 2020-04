Anche in questo fine settimana il Quotidiano del Molise effettuerà il servizio, molto apprezzato dagli utenti, della trasmissione della Santa Messa in diretta. Come sempre dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano dalla quale Don Vittorio celebrerà la funzione religiosa. Il programma prevede la diretta sabato pomeriggio alle 18.30, mentre domenica mattina alle 11.