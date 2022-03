Santa Maria in Aventino, chiesa piccola e stupenda

Il Settecento in Europa iniziò con il trionfo dell’assolutismo monarchico di Luigi XIV e si concluse con la rivoluzione francese seguita dalle prime conquiste napoleoniche.

Fu il secolo dell’Illuminismo, cioè di quel movimento di cultura generale che voleva schiarire e combattere, con i lumi della ragione, ogni residuo di oscurantismo.

Nell’arte si passa da un barocco sempre più ricco ed eccessivo, divenuto rococò, alle forme asciutte e sobrie del neoclassicismo.

Alla fine di questo secolo, nel 1778, moriva a Roma il veneziano Giovanni Battista Piranesi, uno dei più importanti incisori del ‘700 che fu anche critico dell’architettura e architetto. Figura centrale della cultura e dell’arte italiana di quell’epoca, era un artista controcorrente che sosteneva la superiorità dell’architettura etrusca e romana su quella greca; tuttavia le sue incisioni sulle antichità romane ebbero grande diffusione e finirono con l’influenzare le arti, compresa l’architettura, in buona parte dell’Europa nell’ottocento e addirittura nel novecento.

Viene considerato, allo stesso tempo, un seguace del Borromini, un esponente del neoclassicismo e un precursore del romanticismo. Infatti, se nei suoi progetti architettonici stabilì un sottile rapporto di continuità con il barocco romano e per i suoi studi sulle rovine di Roma venne percepito come neoclassico, il carattere commemorativo delle sue incisioni lo rende indubbiamente preromantico.

Il tono commemorativo che caratterizza le stampe del Piranesi si ritrova anche in due significative opere di architettura realizzate nell’ambito della ristrutturazione del Gran Priorato dei Cavalieri di Malta sul colle Aventino a Roma: la sistemazione del piazzale antistante la villa del Priorato e il rinnovamento della chiesa di Santa Maria in Aventino posta nel parco della villa.

Il restauro del complesso venne commissionato al Piranesi nel 1764 dal cardinale Giovanni Battista Rezzonico, in quell’anno Gran Priore dell’Ordine.

Il piazzale è stato concepito come un recinto chiuso con lo scopo, oggi perduto, di sottrarre la piazza ad ogni contaminazione visiva “esterna” per farla divenire uno spazio esclusivamente celebrativo. Sui muri che la delimitano, infatti, obelischi e trofei desunti dal repertorio iconografico etrusco e romano celebrano le glorie dell’Ordine con solennità e raffinatezza.

Dal portale palladiano della villa, arricchito anch’esso con fregi e ornamenti, si accede ad un vialetto che non ha come prospettiva la facciata della chiesa o del palazzo del Priorato, ma la cupola di San Pietro che, attraverso il “cannocchiale” costituito da due file di allori che formano una volta ogivale, appare vicina. Questa straordinaria prospettiva – godibile anche dal piazzale attraverso il buco della serratura del portone di accesso alla villa – non è casuale. La costruzione prospettica realizzata dal Piranesi attraverso il posizionamento del portale e del vialetto, voleva evidentemente sottolineare il legame tra l’Ordine di Malta e la Chiesa di Roma, tanto più che in quel momento storico il Gran Priore romano dell’Ordine di Malta, il veneziano Cardinal Rezzonico, era nipote del Papa Clemente XIII, anch’esso veneziano.

Il Sovrano Ordine di Malta nacque nel medioevo come Ordine dell’Ospedale di San Giovanni in Gerusalemme per seguire le Crociate organizzando ospedali. Nei secoli, pur attraverso innumerevoli vicende, ha conservato la sua funzione assistenziale ed è tuttora una istituzione caritativa riconosciuta come ordine religioso e laico dipendente dalla Santa Sede. Per motivi che hanno radici nella storia oggi è riconosciuto come Stato da numerosi Paesi.

Attraverso il giardino del Priorato si raggiunge, dunque, una piazzetta su cui è posta la chiesa di Santa Maria in Aventino.

Si tratta di una piccola e antica chiesa, più volte rimaneggiata, che a partire dal 1764 il Piranesi rinnova totalmente con la evidente intenzione di trasformarla in un vero e proprio “mausoleo” in onore dei Gran Priori e Gran Maestri dell’Ordine di Malta, mescolando abilmente l’iconografia funeraria egizia, etrusca e romana e completando il percorso celebrativo dell’Ordine iniziato nel piazzale.

La bianca facciata, costituita da un frontone con due coppie di lesene, è quella semplice e classicheggiante della preesistente chiesa cinquecentesca ma l’incisore–architetto gli sovrappone un sofisticato apparato decorativo a basso rilievo. Ciò conferisce alla originaria composizione classica un aspetto sottilmente pittorico che la anima e la trasforma in un compendio di motivi commemorativi ripresi dall’arte antica e fantasiosamente rielaborati.

Il portale viene racchiuso da due vessilli a candelabro copiati dagli archi di trionfo romani; le quattro lesene scanalate, che includono foderi di spada romani, sono coronate da originali semi capitelli con torri e sfingi alate; l’oculo-rosone viene incastonato in una sorta di lastra tombale intagliata e definita da due volute laterali formate da serpenti; un fastoso trofeo militare viene posto a riempire il timpano di coronamento della facciata. Insomma un trionfo di ornamenti e simboli magistralmente assemblati con lo scopo di celebrare l’Ordine e la famiglia Rezzonico.

Come si evince dai disegni di progetto il Piranesi sopra il timpano aveva realizzato anche un alto fastigio, una sorta di attico, decorato con croci ottagone di Malta e aquile bicefale simbolo dei Rezzonico: abbattuto dai cannoni francesi nell’ottocento questo elemento architettonico è andato perduto.

Varcando la soglia della chiesa il chiarore della candida facciata si trasforma nella piena luce di una fastosa e altrettanto candida navata interamente rivestita di stucchi. La direzionalità longitudinale dell’aula è accentuata dal ritmico ripetersi degli archi laterali che delimitano delle grosse nicchie che ospitano monumenti funebri; quando la successione delle arcate si interrompe lo spazio della navata si dilata in un transetto appena accennato nel cui centro è posto l’elemento focale della chiesa: l’altare monumentale. A renderlo tale contribuisce, oltre alla dimensione e alla complessità dell’opera, la sua particolare posizione, inusitata per l’epoca. Staccato dal fondo dell’abside, proiettato in avanti e isolato diviene una scenografica macchina teatrale barocca che conclude una vasta area presbiteriale protesa nell’aula; in modo singolare, infatti, il presbiterio – rialzato di tre gradini – penetra nella navata fino ad includere la prima coppia di nicchie laterali.

Il percorso celebrativo iniziato nel piazzale, ripreso nella facciata e proseguito nella navata si conclude, dunque, con lo straordinario monumento sepolcrale che è luogo di sepoltura dei notabili dell’Ordine ed insieme luogo in cui vengono rappresentate le principali figure religiose legate alla storia dei Cavalieri di Malta: la Vergine, cui la chiesa è dedicata, San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine e San Basilio, primo costruttore – nel IV secolo – di ospedali per i più bisognosi.

Disegnato dal Piranesi ma realizzato da Tommaso Righi con un impasto di calce e polvere di marmo, è composto da due sarcofagi sovrapposti su cui campeggia un gruppo scultoreo. Il grande sarcofago inferiore, con un ampio oculo che richiama quello della facciata, è la vera e propria mensa; il sarcofago superiore, invece, è l’elemento funerario che incornicia il bassorilievo raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù e San Giovannino e fa da supporto al grande globo su cui si innesta la turbinante scultura di San Basilio in gloria.

Generalmente nei mausolei il percorso ascensionale verso la gloria celeste viene segnalato da una cupola, da uno spazio centrale e verticale pieno di luce; in questa piccola chiesa che Piranesi trasforma in mausoleo, lo slancio verso l’alto viene invece generato da questa spettacolare macchina scenica. Con grande effetto teatrale è San Basilio – portato verso il cielo dagli angeli – che verticalizza lo spazio e col suo candore lo illumina. Lo scatto ascensionale viene esaltato dalla luce naturale proveniente da aperture invisibili dalla navata e poste anche dietro l’altare così che la funzione della cupola celestiale viene sorprendentemente surrogata da questo straordinario, turbinante gruppo scultoreo.

In questa chiesa non c’è traccia di dipinti: tutto è bianco e decorato con stucchi. Anche la volta a botte della navata presenta una complessa decorazione a basso rilievo dove i giochi di luci ed ombre prodotti dalla profondità delle incisioni, conferiscono alle superfici interne quell’aspetto pittorico in bianco e nero già visto sulla facciata e che ricorda proprio le stampe del Piranesi.

In conclusione questa chiesa piccola e stupenda – come la definisce Giulio Carlo Argan nella sua “Storia dell’Arte Italiana” – è la trasposizione pratica degli scritti piranesiani sull’architettura.

Santa Maria in Aventino appare come un “collage” di antichi frammenti architettonici e scultorei appartenenti a culture diverse: fantasiosamente riuniti producono un’architettura con una propria originalità.

Il sentimento profondo della storia, la passione per i reperti archeologici e il suo estro creativo non inducono l’artista a proporre la semplice imitazione degli antichi stili architettonici, ma a reinterpretarli, mescolandoli con l’aiuto dell’invenzione.

Ciò fa di Piranesi un precursore di quella tendenza a mettere insieme diversi stili architettonici che verrà definita Eclettismo; tendenza che insieme allo Storicismo – più incline a imitare integralmente gli stili del passato – caratterizzerà l’architettura religiosa e civile nell’ottocento e nella prima parte del novecento.

Enrico Carlone