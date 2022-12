Lutto cittadino a Santa Maria del Molise dove, questa mattina, è stata officiata nella chiesa madre la cerimonia religiosa per i funerali di Carlo Giancola, vittima dell’omicidio della Vigilia. I funerali sono stati celebrati in forma privata, ma nonostante la riservatezza, gran parte della popolazione di Santa Maria ha accolto la bara al suo arrivo in chiesa. Intanto tutta l’attesa ora è per l’esito dell’autopsia e degli esami del Ris.