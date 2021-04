Santa Croce, si torna a scuola. Tutti negativi tamponi dello screening sugli alunni

Si tornerà a scuola domani, lunedì 19 aprile, anche a Santa Croce di Magliano paese che all’indomani della decisione di riaprire gli istituti scolastici dopo i due mesi di zona rossa aveva deciso di prolungare le lezioni in didattica a distanza. Il Covid era arrivato a colpire pesantemente la comunità bassomolisana: tanti i casi di contagio nelle settimane scorse e tanti, purtroppo, anche i morti causa Covid che la comunità aveva dovuto contare e piangere. Di qui la decisione del sindaco Alberto Florio di tenere precauzionalmente chiuse le scuole dopo le vacanze di Pasqua per effettuare uno screening della popolazione sempre su base volontaria che, fortunatamente, ha dato un risultato che fa ben sperare. I 242 tamponi che sono stati effettuati, infatti, hanno avuto tutti esito negativo. Quarantadue quelli effettuati all’interno della scuola dell’infanzia, 122 nella scuola primaria, 17 in quella secondaria di I grado e 2 in quella secondaria di II grado. 54 le unità del personale scolastico che sono state monitorate e 5 quelle esterne.