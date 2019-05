Santa Croce, raggiunto il quorum. Affluenza alta a Campomarino e San Martino

REDAZIONE TERMOLI

Affluenza alta anche negli altri paesi del basso Molise chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. In particolare a Campomarino il 51,91% degli aventi diritto si è recato nelle urne alle 19. Affluenza ancora più alta a San Martino dove, allo stesso orario, aveva votato il 57,54% della popolazione. Undici, complessivamente, i paesi chiamati al voto. Oltre alla particolarità di Campomarino dove non è presente nessuna lista riconducibile al centrosinistra e dove, invece, si è presentata una lista del MoVimento 5Stelle, l’attenzione è anche per Santa Croce di Magliano dove si è raggiunto il quorum per consentire l’elezione. Nel paese bassomolisano, infatti, si è verificato l’annullamento di due delle tre liste che si erano presentate per la competizione elettorale. Nel paese bassomolisano è stato raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto, condizione indispensabile per rendere valida la consultazione in presenza di un solo candidato sindaco. Alberto Florio, ex sindaco di Santa Croce di Magliano e candidato di “Insieme per Santa Croce” dovrà comunque aspettare il “secondo quorum”, quello della metà più uno dei voti espressi per essere eletto di nuovo sindaco di Santa Croce. Un risultato che si conoscerà soltanto nel pomeriggio di oggi quando si procederà con lo spoglio delle elezioni amministrative. Il raggiungimento del doppio quorum consentirà di evitare il commissariamento dell’ente.