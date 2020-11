Santa Croce, positivo il titolare del frantonio. Florio: “Chi ha avuto contatti ci informi”

Un doppio appello: “a mettersi in contatto con il proprio medico di base qualora si abbiano avuti contatti con Manrico Di Battista e a mantenere il decoro per non avere ulteriori dettagli”. Apprensione a Santa Croce di Magliano dopo l’ufficialità del caso di positività al Covid-19 del titolare dell’unico frantoio di Santa Croce, Manrico Di Battista. A darne comunicazione, attraverso il proprio profilo Facebook, è stato il sindaco Alberto Florio che ha rivelato la nota inviata dalla moglie dell’uomo “che mi ha espressamente autorizzato a divulgare la notizia alla cittadinanza per superiori ragioni di salute pubblica, autorizzandomi a tutti gli atti consequenziali”.

Di qui l’appello del primo cittadino: “Tutti coloro i quali abbiano avuto contatti recenti con il Sig. Di Battista sono pertanto pregati di relazionarsi con il proprio medico curante di base o con la ASREM, comunicando detti avvenuti contatti, al fine dell’attivazione di tutte le procedure previste, a tutela della sicurezza e della salute propria ed altrui

Essere positivi al Covid-19 non è una colpa e nessun può e deve sentirsi responsabile di alcunchè ove dovesse risultare positivo, ed il gesto della famiglia del Sig. Di Battista è meritevole di mio grande apprezzamento e plauso, in quanto espressione di un grande senso di solidarietà sociale che si auspica non venga mai meno in questo difficile momento di emergenza e difficoltà sociale.

Al tempo stesso, peraltro, faccio appello alla sensibilità ed al decoro di tutti e di non cercare di ottenere ulteriori dettagli e notizie in ordine a questa vicenda, che è e deve restare in ogni caso una vicenda privata che non necessita di pruriginose curiosità. Tutti sono stati informati dell’accaduto, tutti sanno cosa deve essere fatto e le persone e gli Enti preposti sapranno porre in essere tutte le necessarie e dovute attività consequenziali.

Ove dovessero esservi sviluppi ulteriori che necessitassero della mia personale comunicazione alla cittadinanza, non esiterò a fornire i dovuti aggiornamenti”.