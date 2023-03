Santa Croce di Magliano, gli 80 anni di Maria Iantomasi

Carissima Maria, immagina questo giorno speciale sotto il tendone di un grande circo. Qui il tuo cuore batte più forte e ripercorre tanti anni di vita insieme, esperienze, gioie e dolori, incontri e scoperte, tutto vissuto sempre con i valori che ti contraddistinguono: generosità, bontà, forza d’animo, coraggio, impegno, speranza e un fantastico amore per la vita. Tuo marito, Roberto Marino – conosciuto da tutti come l’indimenticabile clown Pagnotta – e i tuoi cari che sono in Cielo, vegliano su di te, sulla tua famiglia e sugli amici. Oggi con gratitudine al Signore, entusiasmo e determinazione hai raggiunto il traguardo degli ottant’anni e quindi non resta che festeggiare al meglio come solo tu sai fare. Con allegria, con amore, con un sorriso contagioso che vale più di mille parole. Buon compleanno, ti vogliamo un mondo di bene!