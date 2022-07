Santa Croce di Magliano, Filomena De Maioribus docente di ruolo: dedica speciale

Un percorso di studio e crescita professionale affrontato con amore, passione, sacrificio, rinunce e dedizione con la consapevolezza di poter raggiungere un traguardo importante. Le persone che ti amano con tutto il cuore, tuo marito Nando e tuo figlio Antonio, ti sono state sempre vicine. Ora la grande notizia è arrivata e Filomena De Maioribus ha superato le prove del concorso e sarà assunta a tempo indeterminato come docente specializzata per le attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia nella sede di Termoli dell’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia”. Tanta emozione, gratitudine e spirito di servizio per continuare con rinnovato slancio questo percorso. Ti amiamo, congratulazioni maestra di ruolo!