Santa Croce di Magliano festeggia i 100 anni della signora Vincenza Sebastiano

Circondata dall’affetto delle operatrici sanitarie, degli ospiti e delle religiose dell’Istituto Sacro Cuore di Santa Croce di Magliano, la signora Vincenza Sebastiano festeggia felicemente i suoi 100 anni. I figli, nipoti e tutti i parenti che – a causa del lockdown per l’emergenza epidemiologica tuttora in corso – non possono partecipare ai festeggiamenti, gli porgono calorosi auguri speciali e un forte abbraccio sia per il raggiungimento di questo particolare traguardo sia per la festa della mamma, che eccezionalmente coincidono nello stesso giorno. Affettuosi auguri da tutta la comunità santacrocese per l’evento straordinario che peraltro rappresenta una preziosa testimonianza di valori umani, culturali e civili di cui gli anziani sono depositari. La signora Vincenza Sebastiano – molto conosciuta e stimata in paese per la sua generosità e altruismo – è in discrete condizioni fisiche e ottime condizioni mentali. Con privazioni e sacrifici si è sempre dedicata alla cura della famiglia e al lavoro, prodigandosi spesso per i più deboli e bisognosi. L’essenza della sua vita è ispirata alla ricchezza dei sentimenti più nobili delle persone semplici, umili ed oneste. Buon centenario Vincenza !!