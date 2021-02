Santa Croce di Magliano, al via lo screening su alunni e docenti. Poi toccherà alla popolazione

Domani, 4 febbraio 2021, prenderà il via a Santa Croce di Magliano l’operazione “Sicurezza nelle scuole“, con il primo screening dedicato al liceo Scientifico per tutto il personale docente e non e per tutti gli studenti. “Proseguiremo poi con i test mirati martedì 9 febbraio per gli alunni e il rispettivo personale docente e non, delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, presso il plesso scolastico di via caduti di Nassirya -ha reso noto il primo cittadino, Alberto Florio- Conclusa la prima operazione “sicurezza nelle scuole“, torneremo al monitoraggio dell’intera popolazione con un nuovo screening di massa, sempre su base volontaria, in modalità drive-in sabato 13 e domenica 14 febbraio. Le modalità saranno le medesime applicate precedentemente: nessuna registrazione, basta recarsi in auto presso il parcheggio antistante il cimitero, con un documento d’identità e seguire le direttive del personale volontario preposto all’accoglienza. Anche questa volta, ci aspettiamo un’ ampia risposta da parte della cittadinanza. Ricordiamoci che, più testiamo, più siamo in grado di poter spezzare le eventuali catene di contagio. Monitorare è fondamentale per avere un quadro epidemiologico certo”.