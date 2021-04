Santa Croce di Magliano, al via lo screening nelle scuole: 113 tamponi, tutti negativi

Emergenza Covid e misure per arginare la pandemia: è iniziato nella mattinata odierna (sabato 17 aprile) lo screening nelle scuole di Santa Croce di Magliano. «I tamponi processati – fa sapere il primo cittadino Florio – sono stati 113 fino alle 13.00, così divisi: Scuola dell’infanzia =35; Scuola primaria=53; Secondaria I grado:1; Secondaria II grado=1 Personale docente, collaboratori=18 Esterni= 5. L’esito è stato il seguente: tutti negativi al Covid-19. Un doveroso ringraziamento all’equipe che stamattina ha effettuato la prima parte dello screening dedicato alle scuole». «Nel rispondere ad alcuni cittadini che mi chiedono di non riaprire le scuole – ha altresì detto il sindaco Florio in un post affidato ai social – voglio rimarcare che non spetta al sindaco stabilire se le scuole devono essere aperte o chiuse. L’ordinanza sindacale numero 21 del 6/aprile/2021 della sospensione della didattica in presenza fino al 17/aprile/2021, è stata adottata nell’esercizio di un “ potere straordinario “, attribuito dalla legge al sindaco, solo in presenza di situazioni straordinarie, come era quella che si presentava agli inizi di aprile, per numero di contagi, ricoveri e decessi. Considerato che, ad oggi, il numero dei contagi, che ovviamente si riflette sul numero dei ricoveri, che interessa la nostra comunità, è sensibilmente diminuito, un ulteriore periodo di sospensione della didattica in presenza, non può essere, legittimamente, disposto dal sindaco».