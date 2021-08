Santa Croce di Magliano, 2 ricoveri per Covid in poche ore

Fanno parte di un nucleo familiare che registra 4 positivi: entrambi si trovano nel reparto di malattie infettive

Emergenza Covid, sale a 6 il numero delle persone ricoverate all’ospedale Cardarelli. Nelle ultime ore sono stati ricoverati due cittadini di Santa Croce di Magliano (nel bollettino Asrem del 10 agosto era riportato un solo ricovero). A comunicarlo è stato il primo cittadino, Alberto Florio: “Quattro nostri concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultati positivi al Covid-19. Due sono ricoverati in ospedale, per gli altri due sono scattati i protocolli sanitari previsti: isolamento e quarantena. Auguriamo – ha terminato il sindaco Florio – a tutti una pronta guarigione”. Complessivamente sale dunque a 5 il numero delle persone ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli (una persona si trova invece in terapia intensiva). Sono oltre 2.100, in regione, invece le persone che si trovano attualmente in isolamento.