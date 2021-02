Santa Croce, benvenuta Giulia Coccia

“Sei una bimba speciale, tutti i bimbi lo sono, ma tu in particolare. Nasci in un momento buio e triste ma porti luce e sei frutto del nostro amore e delle nostre conquiste. Oggi ci fai un grande dono, il tuo pianto è la musica della vita che si fa spazio in questo frastuono. Siamo tutti qui pronti ad abbracciarti, presto insieme senza mai più separarci”. Benvenuta al mondo Giulia Coccia. Auguroni alla mamma Simona, al papà Teresio, alla sorellina Melissa, da parte di tutta la vostra famiglia. La piccola è nata presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso alle ore 12.30 del 12 febbraio 2021. Si ringrazia di vero cuore tutto il personale del reparto di Ginecologia-Ostetricia, dai medici, alle ostetriche e agli infermieri per la loro professionalità e umanità.