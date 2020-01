Santa Cristina di gennaio: la notte delle Campane

Il comitato festa Santa Cristina di Sepino ricorda a tutti la festa della traslazione, in programma da questa sera, 8 gennaio, e lo fa attraverso una nota nella quale ricorda cosa accadrà a partire da stasera e per i prossimi due giorni. «6 gennaio, festa della invenzione del corpo della Santa, si commemora l’arrivo delle spoglie a Sepino. L’avvio delle festività viene data dal suono delle campane alle ore 12 del giorno 5. Sin dal primo rintocco si sospende qualsiasi attività lavorativa o domestica, per devozione verso la Santa.

8, 9 e 10 gennaio, la festa della traslazione, a ricordo dell’ingresso delle reliquie della Santa nella chiesa. È la festa più cara ai Sepinesi, quella più pregna di significati.

La festa ha un preambolo già nella sera del giorno otto. Tutti i capi famiglia si riuniscono per la Crianzola (gesto di gentilezza e riguardo), originariamente una riunione dei capifamiglia, nella quale i produttori offrivano un assaggio del vino nuovo. Questa tradizione con il passare del tempo ha iniziato a subire alcune modifiche, infatti da diversi anni è aperta a tutti gli uomini del paese e si suole incontrarsi presso le terme Tre Fontane.

Il giorno 9, appena suona il vespro, presso il Comune, l’Amministrazione offre alle Verginelle (bimbe vestite di bianco, con una coroncina di fiori in testa) il tipico cartoccio (pacco dono con dolciumi) ed una candela che viene offerta dalle bimbe stesse alla Santa.

Il suono delle campane si ripete ogni 15 minuti circa, per chiamare i cittadini a raccolta. Dopo la quarta suonata, il Sindaco, accompagnato dalle autorità, dagli amministratori e da parte del popolo, si reca in chiesa preceduto dalla bandiera e dal gonfalone. Tutti recano in mano una candela da offrire alla Santa. La cerimonia si svolge secondo un rituale antico. Le verginelle sono poste in prima fila ai piedi dell’altare; il Sindaco pronuncia un discorso consuntivo dell’anno trascorso e di auspici per quello nuovo; insieme all’Amministrazione Comunale offre in dono, alla Santa, oro, incenso e mirra.

Terminata la funzione religiosa, nella sacrestia avviene il sorteggio delle campane. Durante tutta la nottata tra il 9 e il 10, le campane vengono suonate manualmente dai fedeli, rigorosamente secondo i turni sorteggiati. Anticamente le squadre per ogni turno erano formate da fedeli dello stesso rione o contrada. Il sorteggio stabilisce anche chi, in occasione delle quattro processioni annuali, avrà l’onore di portare la statua della Santa o il baldacchino.

È questa una notte dal sapore surreale, densa di fascino e di gioiosa religiosità popolare e il suono dolce e ovattato ha la forza di evocare ricordi profondi e nostalgie, legare insieme passato e presente, vicini e lontani. Quest’atmosfera mistica richiama al ricordo e alla venerazione della Santa Patrona.

Il 10 gennaio è festa grande ed è chiamata “intratio”. Si ricorda la traslazione del corpo della Santa dall’ospizio di S. Nicola alla chiesa del Ss.mo Salvatore e il suo patrocinio sulla comunità. In questo giorno, numerosi cittadini e forestieri affollano i confessionali, per disporsi alla comunione in onore della Santa ed anche per lucrare l’indulgenza parziale concessa da Papa Clemente XII. Dopo la celebrazione eucaristica segue la processione fino al rione Canala, seguendo uno dei leggendari percorsi intrapresi dai due pellegrini che portarono – conclude la nota del comitato – le reliquie di S. Cristina».