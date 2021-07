Sanstefar, l’acquirente del Gemelli è controllata da un broker pugliese

Man mano che vengono fuori le indiscrezioni sulla vendita del Gemelli Molise, si chiariscono ruoli e responsabilità di quella che è stata un’autentica sorpresa per tutti: la Sanstefar Molise che prevale su due colossi della ricerca e della didattica universitaria come Humanitas e Neuromed. Tutti si chiedono come abbia potuto farlo. La catena di controllo societario della Sanstefar è la seguente: Stefano Petracca, broker pugliese di Santa Maria di Leuca, con la sua Rcph, dal capitale sociale di diecimila euro, controlla il 54% della Lecom srl che, a sua volta, possiede il 100% della Eahs srl che, infine, ha il controllo del 100% della Sanstefar Molise, capitale sociale centomila euro. Tutti ora si chiedono come possa aver fatto a prevalere su Humanitas e Neuromed, società con centinaia di milioni di capitale?

Determinante sarebbe stato il ruolo del vescovo Bregantini, che avrebbe sponsorizzato la soluzione Sanstefar. Anche Toma e consiglio regionale, dal canto loro, avrebbero contributo a sollevare perplessità nel Vaticano, facendo percepire un clima ostile alla vendita, per cui la Chiesa ha preferito seguire le indicazioni del suo arcivescovo. Ma la domanda resta: come la Sanstefar potrà garantire ricerca scientifica e didattica universitaria, presupposti ineludibili per mantenere l’accreditamento?

E qui torna l’attualità della lettera di Toma che diceva: “ove l’ospedale in oggetto dovesse trasformarsi in struttura erogante esclusivamente prestazioni sanitarie e non fosse in grado di garantire le attività didattiche e di ricerca per le quali l’università Cattolica è stata destinataria – dichiarava pubblicamente il governatore durante l’ultima seduta del Consiglio regionale – dei finanziamenti, potrebbe configurarsi una distrazione dei fondi pubblici, ma anche una causa legittimante la revoca dell’accreditamento istituzionale. Pertanto essendo dovere dello scrivente tutelare non solo la regione ma anche e soprattutto la comunità rappresentata, sarebbe necessario che la signoria vostra fornisca adeguate rassicurazioni per evitare una elusione delle finalità istituzionali perseguite con il finanziamento pubblico”.