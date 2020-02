Sanremo, l’omaggio del festival a Bongusto con “Amore fermati” cantata da Fiorello

SANREMO. La promessa di Amadeus, fatta il giorno della scomparsa di Fred Bongusto, è stata mantenuta a tre mesi esatti da quell’8 novembre 2019. Il Festival di Sanremo, nella serata finale di ieri, sabato 8 febbraio, ha tributato, con la voce di Fiorello, un omaggio a Fred Bongusto, nato a Campobasso il 6 aprile 1935. Il popolare showman ha cantato “Amore femati”, applauditissima dal pubblico dell’Ariston.

Bongusto, diventato popolare negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale, è rimasto nell’immaginario collettivo come una figura che ricorda quella del crooner nella scena anglo-statunitense. Bongusto è salito sul palco dell’Ariston nel 1986 con “Cantare” (Di Francia-Iodice-Bongusto) riscuotendo un ottimo successo, tanto che il pezzo fu il più suonato in quell’estate e ha partecipato anche all’edizione del 1989 con “Scusa”.