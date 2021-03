Una molisana a Sanremo. Simona Maffei si esibirà questa sera con l’Orchestra del mitico Festival della Musica italiana

I libri di Storia della musica italiana lo ricorderanno come il Festival senza pubblico in presenza. Ma le aspettative sono sempre tante e, i milioni di italiani che lo seguiranno, siamo certi, serberanno un ricordo altrettanto speciale.



A noi molisani piace sapere che a farne parte ci sarà anche il nostro Molise.

Simona Maffei, 28 anni da compiere, campobassana, si esibirà come primo oboe con l’orchestra che questa sera (2 marzo) accompagnerà gli artisti che per cinque giorni allieteranno questo marzo in zona rossa.



Il Quotidiano del Molise ha avuto modo lo scorso 12 febbraio di raccontare qualcosa di lei (leggi qui l’articolo).

Tanto talentuosa quanto riservata, Simona ha dovuto declinare il nostro invito di oggi per un’intervista telefonica. Comprensibile. Da giorni è impegnata nelle prove e tutto deve essere perfetto. In bocca al lupo Simona. Renderai fieri tutti i molisani!

