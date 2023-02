“Sanremo da pecora” 2023, il presidente Toma canta “Azzurro” con Gasparri

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan trionfa nella 4° edizione di Un Sanremo da Pecora, l’unico festival al mondo, firmato ‘Un Giorno da Pecora’, in cui a sfidarsi a colpi di ugola sono politici di ogni schieramento.

Donato Toma esordisce duettando con Maurizio Gasparri sulle note di ‘Azzurro’ e poi per tutta la durata della manifestazione suona la chitarra con il gruppo musicale di Un Giorno da Pecora. Condotto come sempre da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il ‘Sanremo da Pecora 2023’ è andato in onda su Rai Radio1 questa mattina, 10 febbraio, alle 13.30 ed è disponibile anche su Raiplay.

IL VIDEO IN ALTO