Sanità: «vuoto assistenziale, medici ignorati da Regione Molise e Asrem»

Duro j’accuse della dottoressa De Vincenzo dell’Ordine dei Medici di Campobasso

Nuove critiche dall’Ordine dei Medici di Campobasso all’indirizzo di Asrem e Regione. Questa volta per il «mancato coinvolgimento nell’elaborazione dei progetti per il Pnrr, che segue al mancato riscontro negli anni di sollecitazioni, proposte e analisi delle criticità del Sistema sanitario regionale (Ssr), inoltrate alla dirigenza regionale e aziendale».

E’ quanto evidenziato dalla dottoressa Carolina De Vincenzo, presidente della Commissione iscritti all’Albo, nel corso dell’incontro sullo stato della sanità molisana organizzato ieri a Campobasso da Salutequità.

«Fin dall’inizio della pandemia – ha commentato la dottoressa De Vincenzo – avevamo più volte espresso la preoccupazione per la drastica riduzione delle prestazioni per le patologie non-Covid, acute e croniche, suggerendo anche percorsi facilitati e alternativi nella specialistica ambulatoriale, essenziali per la cura dei pazienti che avevano difficoltà di accesso in ospedale. In tempo di pandemia – ha aggiunto – diventava essenziale rispondere sul territorio ai numerosi bisogni di salute del cittadino, non certo azzerati dal Covid. Abbiamo assistito invece, da osservatori privilegiati ma impotenti, a un vuoto assistenziale che nel tempo produrrà dannosi effetti in termini di morbilità, mortalità e aumento della spesa.

Se vogliamo andare al cuore del problema – ha proseguito De Vincenzo – l’art. 32 della Costituzione in Molise non gode affatto di buona salute: la causa maggiore della mancanza di equità e del diritto alle cure è sicuramente riconducibile al perdurare di un Cup non in linea con le direttive ministeriali, ormai vecchie di anni, che, unico in tutta Italia, non garantisce le prestazioni urgenti e assegna tempi biblici a quelle programmabili, tanto che sarebbe meglio affermare responsabilmente che in Molise non si può fare diagnosi sul territorio, essendo venuta meno la possibilità di eseguire qualsiasi esame strumentale in tempo utile. La maggior parte dei cittadini molisani è atavicamente rassegnata e non pienamente consapevole delle ripercussioni dannose sulla propria salute, molti trovano risposte nelle regioni limitrofe – ha concluso – quelli che possono permettersi di spendere ricorrono alla sanità privata.»