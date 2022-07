Sanità, ‘volano’ le spese per le consulenze

Nel 2020 spesi circa 10,7 milioni di euro per le consulenze nella sanità molisana.

Spesa aumentata del 23,9 per cento rispetto al precedente anno. In Molise – afferma l’Ansa – nel 2020 la spesa per consulenze in sanità è aumentata del 23,9 per cento rispetto al precedente anno.

È quanto emerge da una elaborazione di ‘Quotidiano Sanità’ su dati Agenas. Nel dettaglio, in Molise nel 2020 la spesa è stata pari a circa 10,7 milioni di euro, nel 2019 si era attestata a circa 8,7 mln.