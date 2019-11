Sanità, una donna sola al comando: ecco l’atto che “spodesta” Lucchetti e Forciniti

Si allungano i tempi per la nomina del nuovo dg Asrem: quasi certi i ricorsi

Attenzione concentrata sulla delibera di giunta che ha nominato il commissario straordinario

Una donna sola al comando. E’ ciò che sta accadendo all’Azienda Sanitaria della Regione Molise. Il neo commissario Straordinario Maria Scarfato, la legittimità della cui nomina è al vaglio degli organi competenti – di questo ci occuperemo più avanti – ha avocato a sé ogni potere, spodestando il direttore sanitario Antonio Lucchetti e quello Amministrativo Antonio Forciniti. I due, stando ai rumors, non l’avrebbero presa con filosofia. Con atto aziendale del 7 novembre, protocollo numero 100554, il commissario straordinario Scarfato ha comunicato ai direttori di dipartimento, alle strutture complesse, semplici e a valenza dipartimentale dell’Asrem, la cessazione del rapporto d’opera del direttore amministrativo Asrem e del direttore sanitario. «Si comunica – si legge nell’atto – che a far data dal 7/11/2019, non sono più in corso gli incarichi dei direttori amministrativi e sanitario Asrem». Atto firmato, ovviamente, dal commissario straordinario Maria Virginia Scarfato.

Intanto si apprende che le procedure per la nomina del nuovo direttore generale dell’Asrem andranno per le lunghe. Dopo le riunioni del 5 e 6 novembre scorso, la commissione per la nomina del nuovo dg, sembrerebbe abbia mandato tutto l’incartamento alla presidenza che dovrà ora decidere il calendario degli incontri per i papabili direttori. Incartamento che comprende anche esclusi, tra cui compare l’ormai ex direttore amministrativo Antonio Forciniti. Ora bisognerà capire se, al momento della pubblicazione del provvedimento che istituisce l’elenco dei papabili che dovranno poi sostenere il colloquio, qualcuno tra gli esclusi presenterà ricorso. E al momento sembrerebbe, sempre stando ai rumors, che Forciniti possa essere tra questi. Ciò allungherà i tempi e quasi certamente per i colloqui se ne parlerà ad inizio dicembre. Anche perché ora c’è il commissario straordinario che dovrebbe mantenere gli equilibri. Però, intorno alla delibera di giunta che ha nominato il commissario, come noto, è concentrata l’attenzione di molti. Secondo una corrente di pensiero la nomina sarebbe spettata al commissario ad acta, in alternativa al ministero. Ma certamente non poteva essere la giunta a nominare il commissario ad acta della sanità. Peraltro con una delibera emanata senza la presenza fisica in Regione del governatore. Anche se il presidente Toma sostiene il contrario perché esisterebbe una modifica del regolamento che renderebbe valide anche le delibere adottate in videoconferenza. mdi