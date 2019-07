Sanità, tutto pronto per il consiglio comunale: invitato anche Paolo Frattura

REDAZIONE TERMOLI

Si scaldano i motori in vista del consiglio comunale sulla sanità che si terrà mercoledì a Termoli. Un consiglio comunale aperto anche ai contributi esterni che tratterà del tema della salvaguardia del San Timoteo e, più in generale, di tutto quello che riguarda la sanità in Molise. Erano stati i consiglieri di minoranza di Pd, MoVimento 5Stelle e Rete della Sinistra a chiedere la convocazione di un’assise civica monotematica. Richiesta che è stata approvata dal presidente del consiglio comunale Michele Marone che, come da regolamento, ha chiesto anche l’elenco delle persone invitate dai vari gruppi consiliari ad eventualmente parlare nel corso del consiglio. I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno “invitato” l’attuale presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’ex presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura di fatto l’ultimo commissario ad acta della sanità ad avere anche una nomina politica, colui “accusato” nei giorni scorsi di non aver partecipato alla riunione della conferenza Stato-Regioni nella quale è stato poi approvato il decreto Balduzzi. La Rete della Sinistra, invece, ha richiesto la partecipazione di Italo Testa che assieme al Comitato Cardarelli da anni si sta battendo per la salvaguardia della sanità molisana mentre il MoVimento 5Stelle del dottor Cardillo e di un altro medico del pronto soccorso. Il centrodestra da parte sua ha esteso l’invito alla partecipazione al consiglio comunale a Filippo Vitale, ex direttore sanitario del San Timoteo che ha anche accompagnato la delegazione del sindaci presso il Comitato Percorso Nascite per l’incontro propedeutico alla salvaguardia del punto nascita del San Timoteo. Sicuramente un consiglio comunale importante alla luce anche del pronunciamento del Tar Molise rispetto al mantenimento del punto nascita fino al prossimo aprile 2020.