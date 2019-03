Sanità tra liste d’attesa e carenza di personale. «Obiettivo? Il pareggio di bilancio»

REDAZIONE TERMOLI

Hanno fatto il giro dell’Hospice e del Vietri di Larino prima di arrivare al San Timoteo e incontrare i primari della struttura ospedaliera bassomolisana i commissari ad acta della sanità Giustini e Grossi. Un tour che arriva dopo il giro di incontri avuti nei giorni scorsi con i vari comitati che si sono formati in tutto il territorio regionale e che ha dato loro la possibilità di toccare con mano la realtà di un territorio che paga lo scotto dei turn over bloccati e del personale ridotto al lumicino oltre che di un piano di rientro con tagli in alcuni casi da “lacrime e sangue”. «Si tratta di strutture molto bene organizzate – hanno affermato Giustini e Grossi – ho trovato personale attento e strutture pulitissime e voglio fare i miei complimenti per l’impegno che è profuso da tutti quanti». Sotto la lente la questione della carenza cronica di personale «che in realtà riguarda non solo il Molise ma tutto il territorio nazionale. Cerchiamo passo passo di rientrare nel piano di rientro dopo di che le risorse si cercheranno insieme con la condivisione di tutti e la consapevolezza che si deve fare il massimo perché lo merita il territorio e tutti quelli che ci lavorano. Non si può però dire nulla fino a quando i conti non tornano». In agenda anche la questione riguardante le liste di attesa e il nuovo piano operativo. «Andiamo con ordine. Il Pos si è chiuso il 31 dicembre e ad aprile ragioneremo con quello che ci è stato possibile fotografare». Obiettivo è arrivare al «pareggio di bilancio perché è quello che ci chiede Roma e non solo per il Molise ma per tutte e sette le regioni che sono in piano di rientro. Dopo di che ci metteremo a tavolino e ne riparleremo». «Era più che altro un modo per fare prendere visione ai commissari delle nostre strutture – ha affermato il direttore sanitario Gennaro Sosto – stiamo in fase di programmazione insieme alla struttura commissariale, Regione e tutte le risorse che possono dare contributo e l’esigenza di prendere dimestichezza con i ruoli per cercare di programmare le varie situazioni». Sotto la lente uno dei problemi atavici del San Timoteo, quello del rischio di chiusura del punto nascita. «Come sapete – ha affermato ancora Sosto – stiamo sotto lo standard dei 500 parti e abbiamo esplicitato una richiesta al comitato nazionale punti nascita adducendo che potremmo avere le condizioni per effettuare il recupero. Bisognerà lavorarci e avere credibilità oltre a rimpolpare gli organici come tutti ci chiedono». Una carenza di organico che in alcune branchie, come la pediatria, è caratterizzata proprio dalla difficoltà a reperire degli specialisti. Un problema «che non riguarda solo il Molise ma che è lo stesso a livello nazionale mentre in alcune branchie come la ginecologia in altre regioni si riesce a recuperare personale, per quanto riguarda pediatria pronto soccorso e anestesia è un problema di portata nazionale che va affrontato su sedi diverse». Sosto però ha messo in evidenza anche la riattivazione delle procedure concorsuali. «Non si bandivano concorsi da sette anni, dal 2017 abbiamo riavviato l’iter ma in alcune branchie c’è la carenza di partecipazione». Di qui la necessità di ricorrere alla reperibilità «che viene garantita dai medici in servizio. Ci sono criticità nell’anestesia, ci sono persone che andranno in quiescenza e dobbiamo garantire la reperibilità con il personale che abbiamo. Stiamo tentando anche l’attivazione di rapporti libero professionali con personale che è andato in quiescenza, questo non significa assumere personale in pensione ma è l’avvio, dopo aver tentato i normali concorsi, di procedure alternative di rapporti libero professionali perché con il concorso pubblico non riusciamo a trovare personale per quelle aree e quindi per evitare di avere criticità nell’erogazione dei servizi. Si consente anche su indicazione dei commissari la partecipazione anche a personale andato in quiescenza per evitare la sospensione del servizio».